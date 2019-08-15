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Malatya'da toplu taşımaya zam

Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri MOTAŞ A.Ş. tarafından şehir için otobüs ücretlerine bugün itibarıyla zam yapıldı.

İHA | 15.08.2019 - 13:06..
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Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı UKOME tarafından 11 Temmuz 2019 tarihinde alınan karar gereği, şehir içi toplu taşıma araçları ücretlerinde güncelleme yapıldı.

YÜZDE 25 ZAM

15 Ağustos tarihi itibari ile uygulamaya alınan karar gereği Malatya Kart’ta bir kişilik tam kart ücreti 2.60 TL’ye yükseldi. Öğrenci fiyatı 1.75 TL olurken, aktarmalı biniş ücreti ise 1 TL olarak açıklandı.

2017 yılından düne kadar ulaşımda siviller 2.15 TL, öğrenci ise 1.40 TL ödüyordu.

Malatya'da toplu taşımaya zam

120 BİNİŞLİK KART 195 TL OLDU

Yeni fiyat tarifesine göre 120 binişlik 30 günlük sivil kart 195 TL olurken, öğrenci kartı ise 130 TL’ye yükseltildi. Tek binişlik kartlarda ise yapılan zam oranı sonrası 2 binişlik kartlar 7 TL, 4 binişlik 14 TL 6 binişlik ise 21 TL olarak güncellendi. Yeni tarifeye göre Kırık-Kayıp yenileme fiyatı 20 TL, vizeleme ise 10 TL olarak açıklandı.

"2,5 YILDIR ZAM YAPILMIYORDU" AÇIKLAMASI

MOTAŞ tarafından yapılan açıklamada, 2 buçuk yıldır ulaşım fiyatlarına zam yapılmadığı belirtilirken, son yıllarda artan yakıt gideri, yedek parça fiyatlarının artışları sonrası fiyat artışının kaçınılmaz olduğu belirtildi.

Malatya'da toplu taşımaya zam

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