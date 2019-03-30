Malatya'da toprak altında kalan işçi kurtarıldı

Olay, öğleden sonra Darende'ye bağlı Yazıköy Mahallesi'nde meydana geldi. Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri tarafından mahallede kanalizasyon çalışması başlatıldı.
İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI
Kazılan çukurun içerisinde çalışan işçilerden Selçuk Akan'ın üzerine yola yığılan toprak döküldü. Toprak yığınının altında kalan Akan, ihbarla gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Yaralanan Selçuk Akan, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisine başlanan Akan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.