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Malatya'da trafik kazası: 7 ölü 15 yaralı

Malatya'nın Darende ilçesinde, midibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Haber Merkezi | 22.11.2018 - 09:02..
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Malatya'da trafik kazası: 7 ölü 15 yaralı

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Malatya'nın Darende ilçesinde, midibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralı olarak hastanelere sevk edidli.

KONTROLDEN ÇIKARAK KAZA YAPTI

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 AFA 667 plakalı midibüs, Darende-Malatya kara yolu Bağlarbaşı mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

7 ÖLÜ, 15 YARALI

Kazada ilk belirlemelere göre, 7 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi ile UMKE görevlileri sevk edildi. Öte yandan, kaza yapan araçta, İstanbul'dan Malatya'ya gönderilen cenaze ile yakınlarının bulunduğu öğrenildi.

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