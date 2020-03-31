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Malatya'da üç mahalle karantinada

Darende, Hekimhan ve Arapgir ilçesinde bulunan 3 mahallenin giriş ve çıkışlarında jandarmalar önlem aldı.

DHA |
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Malatya'da üç mahalle karantinada

Malatya'nın Darende ilçesinin 800 nüfuslu Ilıca Mahallesi, Arapgir ilçesinin 120 nüfuslu Eğnir Mahallesi ile Hekimhan ilçesinin 102 nüfuslu Kozdere Mahallesi karantina altına alındı.

MAHALLELER GİRİŞ ÇIKIŞA KAPATILDI

Gelişmelerin ardından Valilik, karantina kapsamında 3 mahalleye giriş ve çıkışları durdurdu. 14 günlük karantina uygulamasıyla mahallelere gelmek isteyenlere izin verilmezken, mahalleden farklı yerlere gitmek isteyenlerin bu talepleri de kabul edilmedi.

Malatya'da üç mahalle karantinada

SAĞLIK ÇALIŞANLARI KONTROL GERÇEKLEŞTİRİYOR

Kimsenin girişine izin verilmeyen mahallelere, sadece gün içerisinde kontrol için ambulanslarla sağlık ekipleri girebiliyor. Sağlık görevlileri de gün içerisinde mahallelerde bulunanların genel kontrollerini yapıp, rahatsızlığı bulunanları hastanelere sevk ediyor.

Malatya'da üç mahalle karantinada

JANDARMALAR GÖREVLENDİRİLDİ

3 mahallede yaşayan vatandaşların karantina uygulaması kapsamında evlerinden ayrılmaması için görevlendirilen jandarma ekipleri de mahallelerin giriş ve çıkış noktalarında görev yapıyor.

Malatya'da üç mahalle karantinada

‘SOSYAL MESAFE’Lİ ÖNLEM

Yollarda barikat kuran ve mahallelere giriş ve çıkışı engelleyen jandarmaların, maske ve eldiven ile görev yaptığı, nöbet sırasında da sosyal mesafeye dikkat ederek birkaç metre aralıklarla durdukları görüldü.

Malatya'da üç mahalle karantinada

VATANDAŞLARIN İHTİYAÇLARINI VEFA DESTEK GRUBU KARŞILIYOR

Karantina uygulaması nedeniyle evlerinde çıkamayan vatandaşların ihtiyaçları da kaymakamlıklar tarafından oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanıyor.

Vatandaşların gün içerisinde talepleri toplanıp, ilçe merkezlerinden temin edildikten sonra mahalleye getirilerek teslim ediliyor.

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