Malatya'da kadın vücuduna 4 kilo eroini sardı

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Putin'in, Başkan Erdoğan ve Merkel ile Suriye konulu dörtlü zirvenin ikincisinin yapılması konusunda anlaştığını duyurdu.

Galatasaray, Kulüpler Birliği'nin yaptığı açıklama geri çekilene ya da düzeltilene dek Kulüpler Birliği Vakfı'nın toplantılarına katılmayacağını açıkladı.

4 sene önce dengesini kaybetmesi sonucu başını kaldırıma çarpan Serdar Mete, hafızasını kaybetti. 5 yıllık eşi, çocuğu ve hayata dair hiçbir anısını hatırlamayan Mete, hayata sıfırdan başladı.

Şanlıurfa'da sağanak, sele neden oldu

1 Bursa'daki çirkin konutlar yıkılacak Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, şehirde kentsel dönüşüm projesini, kimseyi mağdur etmeden çözeceğini söyledi.

2 Erdoğan ve Maduro'dan ortak açıklamalar Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki ülkenin halkının da kendi liderlerini seçtiğine vurgu yaparken, Venezuela lideri Maduro da Türkiye'nin dünyayı yeniden uyandırdığını belirtti.

3 İngiliz BBC, Erdoğan'ın Venezuela ziyaretini değerlendirdi Türkiye ile Venezuela'nın siyaset üstü bir ilişki kurması İngilizlerin de dikkatini çekti. BBC, Başkan Erdoğan'ın ziyaretini değerlendirirken konuyu Venezuela'nın yer altı kaynaklarına bağladı.

4 FETÖ firarisi Akın İpek'in iade süreciyle ilgili açıklama Adalet Bakanlığı'nın yazısına, 1 sayfa not ekleyip Akın İpek davasını etkileyen Londra Adalet Müşaviri ile ilgili açıklama yapıldı.

5 Fransız hükümetinden geri adım Sarı Yelekliker her yeri yakıp yıkarken Fransız hükümeti yenilgiyi kabullenen bir adım atma kararı aldı.

6 CHP'nin İstanbul adayı Kılıçdaroğlu, partililerin kendisine yönelttiği endişelere rağmen aklındaki adaydan vazgeçmiyor.