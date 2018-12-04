Malatya'da kadın vücuduna 4 kilo eroini sardı

Birçok şahısa yönelik yapılan operasyonda, bir kadının 4 kilo eroini üzerine sarması dikkat çekti.
KENT GENELİNDE ÇALŞMALAR DEVAM EDİYOR
Malatya Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma yapıldı.
ÜZERİNDE EROİN BULUNAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Çalışmalar kapsamında, il merkezinde durdurulan bir araçta bulunan kadının vücuduna sarılı vaziyette 4 kilo 416 gram eroin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.