Malatya'da yasak aşkta eski sevgiliye gasp iddiası

Önceki gün Battalgazi ilçesi Yaygın Mahallesi’nde bir şahıs, kimliği belirsiz kişiler tarafından darbedilerek cep telefonu ve parası gasbedildi. Durumun jandarmaya bildirilmesi üzerine inceleme başlatıldı.

İKİ KİŞİ YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

Jandarma ekipleri, yaptıkları araştırma neticesinde şahsın eskiden yasak aşk yaşadığı kadın tarafından azmettirilen 2 kişi tarafından darbedilip gaspa uğradığını belirledi. Bunun üzerine gözaltına alınan kadın ile gasp ve darp olaylarını gerçekleştirilen 2 şahıs, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

3 şüpheli de jandarmadaki sorgularında suçlarını itiraf etti. İşlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen kadın ve 2 erkek arkadaşı tutuklanarak Malatya E Tipi Cezaevine konuldu.