Malatya'da yaşayan Dilara, deprem anını anlattı

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde, meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin şiddetli hissedildiği Malatya'nın Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde yaşayan vatandaşlar için AFAD ve Kızılay ekipleri tarafından çadırlar kuruldu.

Artçı sarsıntıların sürdüğü ilçelerde, evlerine giremeyen vatandaşlar, kurulan çadırda gündelik yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor.

''KAFAMIZA TAŞLAR DÜŞTÜ''

Evleri depremde hasar gören ve çadırda kalan Dilara Korkut depremde çok korktuğunu belirterek, "Eve gelir gelmez banyo yaptım ve saçım ıslaktı o sırada birden sarsıntı oldu. Çatıdan kafamıza taşlar düşmeye başladı. Büyük ablam dışarı çıktı, birden kapı kapandı ve elektrikler kesildi. Annem, ben, bir de büyük ablam içeride kaldık. Bizim kafamıza taşlar düşmesin diye annem bizi bir kenara çekti. Deprem yavaşlar yavaşlamaz dışarı çıkmaya çalıştık. Merdivenlerimiz kırılacak gibi oldu. O sırada hemen dışarı çıktık, evimiz de toprak olduğu için çok sallanıyordu. Ben depremde çok korktum, ömrümde böyle deprem yaşamadım. Ekipler sağ olsun bize çadır verdi, herkesten Allah razı olsun." dedi.

''BİZLERE EŞYA GETİRDİLER''

Depremde, 3 kızı ve eşi yaralanan Mahir Korkut ise kendi evinin yıkıldığını belirterek, "Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız hepsi geldi, bizi yalnız bırakmadılar. Bizlere eşya getirdiler, Allah razı olsun." dedi.