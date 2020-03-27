Malatya'da yerli tanı kiti üretimi için testlere başlandı

Koronavirüs vakalarının görülmesi nedeniyle, salgının önüne geçebilmek için tedbirler alınıyor.

HIZLI TANI KİTLERİ İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLANDI

Malatya'da salgınla mücadele kapsamında 15 dakikada virüs tespiti yapılan hızlı tanı kitlerinin Çin'den getirilmesi üzerine, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Fizyoloji Ana Bilim Dalı Geliştirme Laboratuvarı'nda, yerli tanı kiti üretimi için test çalışmalara başlandı.

3 aşamada üretime geçilmesi planlanan kitlerin, 30- 60 gün içinde sonuçlandırılacağı tahmin ediliyor.

"VİRÜSÜ TEST EDEBİLECEK KİT OLUŞTURUYORUZ"

Amaçlarının, Türkiye'ye ve çok sayıda ülkeye yetecek kadar tanı kiti üretmek olduğunu belirten Prof. Dr. Sedat Yıldız, "Koronavirüse karşı antikor üreterek, onun antijenini tespit etmeye yönelik herhangi bir teknik oluşturarak bu virüsü çok kısa sürede test edebilecek bir tanı kitini oluşturma hedefindeyiz ve çalışmalarımıza başladık." dedi.