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Malatya’da yolcu treni otomobile çarptı

Yeşilyurt ilçesinde hemzemin geçitte askıda kalan otomobile yolcu treni çarparken, kazada yaralanan olmadı.

İHA | 18.05.2019 - 08:08..
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Kiltepe Mahallesi’nde, E.A. yönetimindeki 44 AAU 449 plakalı otomobil sürücüsünün fark etmeyerek Maviay sokak çıkışında bulunan hemzemin geçide girmesi sonucunda hemzemin geçitte askıda kaldı.

Malatya’da yolcu treni otomobile çarptı

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Askıda kalan otomobilini kendi çabaları ile bulunduğu yerden çıkarmaya çalışan araç sürücüsü başarılı olamayınca çevredeki vatandaşlardan yardım istedi, bu sırada Ankara-Kurtalan seferini yapan içerisinde yaklaşık 150 yolcusu bulunan tren, hemzemin geçitte askıda kalan otomobile çarptı. Kazada yaralanan olmazken, trende bulunan yolcular ile çevredeki vatandaşlar büyük korku yaşadı.

Malatya’da yolcu treni otomobile çarptı

Otomobil sürücüsünün haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil, tren yolundan çekildikten sonra tren, yoluna devam etti.

Malatya’da yolcu treni otomobile çarptı

Malatya’da yolcu treni otomobile çarptı

Malatya’da yolcu treni otomobile çarptı

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