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Malatya'da yükseklik korkusu olan şahsın zor anları

Stres atmak için 240 metre yüksekliğindeki seyir terasına çıkan ve bir anda yükseklik korkusu tutan yaşlı adamın emekleyerek yürümesi, sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.

İHA | 19.05.2019 - 10:29..
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Akçadağ ilçesinde bulunan Levent Vadisi’nde 1400 rakımda ve vadi tabanından 240 metre yükseklikte bulunan cam zeminli seyir terasına çıkan yaşlı adamı bir anda yükseklik korkusu tuttu.

240 METREDE EMEKLEYEREK YÜRÜDÜ

Yaşlı adam yürümekten vazgeçip çelik korkulukların üzerinden emekleyerek terastan çıkmaya çalıştı. Sempatik hareketleri ile çevrede bulunanları gülme krizine sokan yaşlı adam, kendini cam terasın dışına atmayı başardı.

Malatya'da yükseklik korkusu olan şahsın zor anları

Malatya'da yükseklik korkusu olan şahsın zor anları

YAKINI O ANLARI KAYDA ALDI

Yakını olduğu tahmin edilen bir kişi tarafından çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler ise izlenme rekorları kırdı.

Malatya'da yükseklik korkusu olan şahsın zor anları

Malatya'da yükseklik korkusu olan şahsın zor anları

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