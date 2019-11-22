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Malatya'daki trafik kazasında arkadan çarpan sürücü kaçtı

Malatya'da bir aracın çarptığı otomobil savrularak otomobil takla attı. Kazada 4 kişi yaralanırken, otomobile çarpan aracın sürücüsü olay yerinden kaçtı.

İHA | 22.11.2019 - 00:56..
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Malatya Fahri Kayhan Caddesi'nde sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, önünde seyreden A.E.T. idaresindeki otomobile arkadan çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Malatya'daki trafik kazasında arkadan çarpan sürücü kaçtı

 

4 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil takla atarak yol ortasında durabildi. Kazada A.E.T.,H.T.T., E.T. ile O.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan A.E.T.,H.T.T., E.T. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine diğer yaralı O.G. ise Turgut Özal Tıp Fakültesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldığı kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Malatya'daki trafik kazasında arkadan çarpan sürücü kaçtı

Malatya'daki trafik kazasında arkadan çarpan sürücü kaçtı

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Malatya'daki trafik kazasında arkadan çarpan sürücü kaçtı

Malatya'daki trafik kazasında arkadan çarpan sürücü kaçtı

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