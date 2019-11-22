Malatya'daki trafik kazasında arkadan çarpan sürücü kaçtı

Malatya Fahri Kayhan Caddesi'nde sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, önünde seyreden A.E.T. idaresindeki otomobile arkadan çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı.

4 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil takla atarak yol ortasında durabildi. Kazada A.E.T.,H.T.T., E.T. ile O.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan A.E.T.,H.T.T., E.T. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine diğer yaralı O.G. ise Turgut Özal Tıp Fakültesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldığı kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.