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Malatyalı çevre aktivisti Tuncay

Dünya İsveçli aktivist Greta Thunberg'i konuşurken, Malatyalı Tuncay'ın radyasyona karşı yaptığı konuşma gündemde.

Haber Merkezi | 28.09.2019 - 09:32..
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Malatyalı çevre aktivisti Tuncay

New York'ta Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen İklim Zirvesi'ne katılarak bir konuşma yapan İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'in sözleri, tüm dünyada yankı uyandırdı.

Thunberg, "Benim burada olmamam gerek, okyanusun ötesinde okulda olmam gerek. Sizler ne cesaretle bizden umut bekliyorsunuz. Boş sözlerinizle çocukluğumu ve hayallerimi çaldınız." ifadelerini kullandı.

Malatyalı çevre aktivisti Tuncay

"RADYASYON HEPİMİZİ ZEHİRLER"

Dünya çocuk iklim aktivistini konuşurken, akıllara Malatyalı Tuncay geldi.

Yıllar önce radyasyona karşı yaptığı konuşmayla gündeme oturan Malatyalı Tuncay, "Buradan valimize sesleniyorum. Bu radyasyon yapılırsa mahalle zarar uğrar. Lütfen kimseyi, güçsüz olanları ezmeyin. İnsan hayatından önemli mi? Başka yerde yapılsa olmaz mı? Biz çocuklar olarak geleceğimizi garanti altına almak istiyoruz. Bunlar hepimizi zehirler." diye konuşmuştu.

Malatyalı çocuğun baz istasyonuna isyanı VİDEO

Malatyalı çevre aktivisti Tuncay

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