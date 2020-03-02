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Malatyalı Fatma Teyze'den ibretlik cevap

Suriye'de savaş veren Türk askerini destekleyen Fatma Teyze, "Suriye'de ne işiniz var?" sorusuna duygulandıran cevaplar verdi.

Haber Merkezi | 02.03.2020 - 10:56..
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Malatya'daki pazarda çekilen bir görüntü Türkiye'nin Suriye politikasına cevap verir nitelikte oldu.

Pazara gelen Fatma Teyze, kendisine uzatılan mikrofona "Bahar Kalkanı Harekatı" ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

Malatyalı Fatma Teyze'den ibretlik cevap ViDEO

"CANLARIMIZLA BU VATANI KURTARDIK"

"Türkiye'nin Suriye'de ne işi var?" sorusu yönetilen Fatma Teyze, şunları söyledi:

"Nasıl ne işimiz var? Yılan gelmiş, düşman gelmiş bağrımıza girmiş evimizin içerisine. Suriye'ye girmezsek, onlar bizim içimize girecekti. Kanlarımızla, canlarımızla bu vatanı kurtardık. Bunlar zannediyorlar ki kurtulacaklar. Vatanın gittikten sonra..." dedi.

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