Koronavirüs, her geçen gün dünyanın birçok ülkesinde yayılmaya devam ederken, Türkiye’de şu ana kadar 2 vakaya rastlandı.

Tüm okulların tedbir amaçlı tatil edildiği Türkiye’de, Malatya’da da özellikle dezenfektan ile kolonya satışlarında ciddi bir artış yaşanıyor.

SOYKAN MEYDANI'NDAN AYRILMIYORLAR

Uzmanların özellikle risk grubunda yer alan yaşlı kesime bu süre zarfında kalabalık ortamlardan uzak durmalarını konusunda uyarılara rağmen Malatya’da birçok yaşlı vatandaş, gün boyu kentin en işlek meydan olan Soykan Meydanı'nda zaman geçiriyor.

Malatyalılar koronavirüse meydan okudu ViDEO

"ABDESTİMİZİ ALIYORUZ"

Meydanı dolduran çoğunluğu emekli vatandaşlar, korona tehdidine karşı korkmadıklarını ifade ederek, fiyatların özellikle fırsatçılar tarafından artırılmasına sitem ediyor. Koronavirüse karşı önlemler almadıklarını söyleyen vatandaşlar, “Abdestimizi alıyor, namazımızı kılıyoruz. Cenabı Allah bizleri korur.” dedi.

Malatyalılar, temizliğe ve hijyene önem verdikçe virüsün etkili olmayacağına inanıyor.

TEMİZLİK FİRMALARI DA TEYAKKUZDA

Kentte hizmet veren temizlik firmaları da koronavirüse karşı önlemlerini aldıklarını belirterek, ihtiyaç halinde ev ve iş yerlerini dezenfekte ettiklerini söyledi.