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Malatyaspor Kulübü binasına silahlı saldırı

Spor Toto Süper Lig takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Binasına silahlı saldırı düzenlendi.

İHA | 16.12.2018 - 04:08..
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Bir otomobil ile Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü'nün Orduzu Pınarbaşı mevkiinde bulunan tesislerine gelen yüzleri kapalı 2 kişi araçtan inerek kulübün hizmet binasına silahla ateş açtı.

Malatyaspor Kulübü binasına silahlı saldırı

BİNANIN CAMLARINA 3 KURŞUN İSABET ETTİ

Güvenlik görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.Yaralananın olmadığı olayda kulüp binasının camlarına 3 kurşun isabet etti.

Malatyaspor Kulübü binasına silahlı saldırı

Polis ekipleri kulüp binası içerisinde ve çevresinde delil araması yaparken, Evkur Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek kulüp binasına gelerek olayla ilgili bilgi aldı.

Polis ekiplerinin geniş çaplı inceleme başlatığı olayla ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Malatyaspor Kulübü binasına silahlı saldırı

Malatyaspor Kulübü binasına silahlı saldırı

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