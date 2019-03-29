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Maldivlere muz ihracatı

Türkiye'nin yerli muzu, lezzeti sayesinde dış ülkelerden de talep görüyor.

AA | 29.03.2019 - 13:10..
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Antalya Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, AA muhabirine, daha önce Mersin Anamur, Gazipaşa ve Alanya'da yaygın olan muzun Antalya'nın batı ilçelerinde de üretilmeye başlandığını söyledi.

Manavgat, Kepez, Döşemealtı, Kumluca ilçelerinde de muz üretiminin yaygınlaştığını dile getiren Özen, bunun sevindirici olduğunu ifade etti.

Maldivlere muz ihracatı

"MUZ ÜRETİMİ ARTTI"

Türkiye'nin muz üretimini artırması gerektiğini anlatan Özen, "Açığı karşılayabilmek için ithalata başvuruyoruz. Fakat 2017 ile 2018 yılında büyük alanlarda özellikle Manavgat ilçemizde yüksek tünel yapımına yönelik büyük yatırımların ardından muz üretimimiz ciddi anlamda arttı. Geçen yıl 163 bin ton muz üretimimiz oldu, son 7 yılda üretimde 100 bin ton artış sağlandı. Sadece Manavgat bölgesinde bin 500 dönüm olan muz üretim alanı geçen yıl 3-4 kat bir büyüme gösterdi." diye konuştu.

Maldivlere muz ihracatı

Muz ithalatının son dönemde önemli ölçüde azaldığını, 200 bin tondan 150 bin tonlara düştüğünü aktaran Özen, "Muz sektörü bu hızla gelişmeye devam ederse 5 yıl sonra muz ithalatını bitireceğimize dönük bir öngörümüz var. " dedi.

"25 TONA YAKIN İHRACAT YAPILDI"

Muz ihracatının geçen yıl, bir önceki yıla göre 3 kat arttığını dile getiren Özen, "Üretimin artmasıyla muz ithalatımız azalmaya başladı. İthalatın azalmasından öte yıllık 25 tona yakın bir ihracatımız söz konusu. Geçen yıl Maldivler'e muz ihraç ettik." diye konuştu.

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