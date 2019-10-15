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Malezya, askeri araç üretiminde Türkiye'yle çalışmak istiyor

Malezya Savunma Bakanı Sabu, zırhlı muharebe aracı üretiminde Türkiye ile çalışmak istediklerini açıkladı.

AA | 15.10.2019 - 09:10..
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Malezya Savunma Bakanı Muhammed Sabu, Türkiye'nin hava savunma sanayisi bölgelerini incelediğini ve bu alandaki teknolojilerinin, gelişmiş ülkelerle aynı seviyede olduğunu belirtti.

BÖLGESEL GÜVENLİK İÇİN BİZİMLE ÇALIŞACAKLAR

Yerli silah ve askeri araç üretiminin Malezya'nın bölgesel güvenliği için önemine dikkati çeken Muhammed, Malezyalı savunma sanayisi şirketlerinin silah parçaları üretimiyle sınırlı kalmayıp, diğer alanlardaki eksikleri tamamlamak için harekete geçmeleri gerektiğini vurguladı.

Malezya, askeri araç üretiminde Türkiye'yle çalışmak istiyor

"TEKNOLOJİLERİ, GELİŞMİŞ ÜLKELERLE AYNI"

Muhammed, Başbakan Mahathir Muhammed'in temmuzda Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyareti hatırlatarak, "Başbakanımız ile hava savunma sanayisi bölgelerini inceledik ve bu alandaki teknolojilerinin, gelişmiş ülkelerle aynı seviyede olduğunu gördük." ifadelerini kullandı.

Malezya, askeri araç üretiminde Türkiye'yle çalışmak istiyor

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