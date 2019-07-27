Malezya Başbakanı İstanbul'u havadan çekti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, konukları Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ve eşi Siti Hasmah Muhammed Ali ile Vahdettin Köşkü'nde kahvaltı yaptı.

BASINA KAPALI ZİYARET

Daha sonra helikopterle Hadımköy'deki Baykar'ın tesislerine geçen Erdoğan ve Mahathir, burada incelemelerde bulundu. Erdoğan ve Mahathir'e Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da eşlik etti. Ziyaret basına kapalı gerçekleşti.

HAVADAN İSTANBUL'U TANITTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'e havadan İstanbul'u tanıttı.

Başbakan Muhammed, İstanbul'dan fotoğraf kareleri almayı da ihmal etmedi.

MALEZYA BAŞBAKANI TÜRKİYE'DEN AYRILDI

Türkiye'deki resmi ziyaretini tamamlayan Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, saat 16.30'da Türkiye'den ayrıldı. Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, eşi Siti Hasmah Muhammed Ali ve beraberindeki heyeti, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Kavakcı, Türk ve Malezyalı yetkililer ile havalimanı yetkilileri uğurladı.