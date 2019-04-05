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Malezya'da dünyanın en uzun tropikal ağacı bulundu

Ülkenin Sabah eyaletinde ikinci kez dünyanın en uzun tropikal ağacı keşfedildi.

AA | 05.04.2019 - 08:37..
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Bilim insanları, uzunluğu 100,8 metreyi bulan ve dünyanın en uzun tropikal ağacı olarak kaydedilen meranti ağacı keşfetti.

100 METRELİK BOYUYLA DÜNYANIN EN UZUNU

Aralarında Oxford ve Nottingham Üniversiteleri ile Güneydoğu Asya Yağmur Ormanları Araştırma Grubu'ndan temsilcilerin bulunduğu bir ekip, ülkenin Borneo adasında yer alan ve bundan önce dünyanın en uzun tropikal ağacının keşfedildiği Sabah eyaletinde, önceki bulunandan daha uzun bir ağaç keşfetti.

Eyalete bağlı Danum Vadisi'nde tespit edilen ve uzunluğunun 100,8 metre olduğu belirtilen meranti ağacı, bundan önce aynı eyalette rastlanan 94,1 metre uzunluğundaki aynı türden ağacın rekorunu egale ederek, dünyanın en uzun tropikal ağacı olarak kayıtlara geçti.

Malezya'da dünyanın en uzun tropikal ağacı bulundu

METREYLE ÖLÇTÜLER

Dev ağacın uzunluğunun ölçümü için Unding Jami isimli eyalet yerlisinin ağacın tepesine tırmandığı ve ölçümün şerit metre yardımıyla yapıldığı ifade edildi.

Ağacın ağırlığının ise 81,5 ton olduğu ve içinde yaklaşık bin farklı böcek, bitki ve mantar çeşidinin barındığı kaydedildi.

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