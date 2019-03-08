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Malezya'da iki üniversitede daha Türkçe dersleri başladı

Malezya'da Yunus Emre Enstitüsü'nün çalışmalarıyla, iki üniversitede daha Türkçe dersleri verilmeye başlandı.

Özel İçerik | 08.03.2019 - 09:09..
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Malezya'daki Yönetim ve Bilim Üniversitesi (MSU) ve Uluslararası İslam Üniversitesi'nde (IIUM), Yunus Emre Enstitüsü'nün (YEE) Kuala Lumpur şubesiyle imzalanan 'Tercihim Türkçe Protokolü' kapsamında müfredata giren seçmeli Türkçe dersleri başladı.

ÖĞRENCİLERE TÜRKÇE EĞİTİM

YEE Kuala Lumpur şubesinden yapılan açıklamada, MSU'da 15 öğrencinin katılımıyla haftada 2 saat örgün ve bir saat internet üzerinden Türkçe öğretiminin yapılacağı belirtildi.

İKİNCİ YABANCI DİL OLDU

IIUM'de ise Türkçenin Yönetim ve Dil Fakültesi'nde ikinci yabancı dil olarak müfredata girdiği ifade edilen açıklamada, üniversitenin Pagoh kentindeki kampüsünde Türkçe öğretilen toplam 3 sınıf bulunduğu ve haftada 6 saat Türkçe dersi verildiği kaydedildi.

Malezya'da iki üniversitede daha Türkçe dersleri başladı

SEÇMELİ DERS OLARAK OKUTULACAK

MSU ve IIUM üniversitelerinin haricinde şimdiye kadar Malezya'da Universiti Putra Malaysia ile Malezya İslam Bilim Üniversitesi (USIM) bünyesindeki Permata İnsan Koleji ve Darulnaim Teknoloji Koleji'nde, YEE'nin çalışmaları neticesinde Türkçe seçmeli ders olarak müfredata girdi.

600 ÖĞRENCİ TÜRKÇE DERSİ ALIYOR

YEE Kuala Lumpur şubesi, Malezya'nın yanı sıra Tayland'ın Patani bölgesindeki Birleşik İslam Okulu'nda da Türkçe öğrenimi sağlıyor.  'Tercihim Türkçe' protokolü kapsamında YEE, Malezya ve Tayland'da toplamda 600 öğrenciye Türkçe öğretiyor.

Malezya'da iki üniversitede daha Türkçe dersleri başladı

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