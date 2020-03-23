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Malezya'da korona tedbirleri kapsamında asker sokağa indi

Koronavirüs salgınına karşı başlatılan günlük faaliyetleri kısıtlama uygulamasını daha etkili kılmak üzere, 7 bin 500 asker sokaklarda göreve başladı.

AA | 23.03.2020 - 08:44..
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Malezya genelinde koronavirüs vaka sayısı bugün 1306'ya yükselirken, yaşamını yitirenlerin sayısı 10 oldu.

Toplam vakalardan 788'inin, Selangor eyaletindeki Seri Petaling Camisi'nde 27 Şubat-1 Mart'ta düzenlenen ve 16 bin kişinin katıldığı dini etkinliğe katılanlardan oluştuğu açıklandı.

7 BİN 500 ASKER GÖREVLENDİRİLDİ

Malezya Genelkurmay Başkanı General Affendi Buang, yaptığı açıklamada, toplam 7 bin 500 ordu personelinin, ülke genelinde polisin kontrol yaptığı noktalara dağıtıldığını belirterek, "Askerlerimiz, günlük faaliyetleri kısıtlama kararına uyulmasını sağlamak üzere polislere yardım edecektir." ifadesini kullandı.

Malezya'da korona tedbirleri kapsamında asker sokağa indi

"VATANDAŞA VERİLEN TALİMATIN UYGULANMASINI SAĞLAYACAĞIZ"

General Affendi, askerlerin görev sırasında hafif silah bulunduracağını belirterek, "Düşman ile savaşmayacağız, sadece vatandaşa verilen talimatın uygulanmasını sağlayacağız." dedi.

Öte yandan, askerlerin görevlendirilmesinin ardından daha fazla vatandaşın, günlük faaliyetleri kısıtlama uygulamasına uyduğu gözlemlendi.

Malezya'da korona tedbirleri kapsamında asker sokağa indi

Malezya'da korona tedbirleri kapsamında asker sokağa indi

Malezya'da korona tedbirleri kapsamında asker sokağa indi

Malezya'da korona tedbirleri kapsamında asker sokağa indi

Malezya'da korona tedbirleri kapsamında asker sokağa indi

Malezya'da korona tedbirleri kapsamında asker sokağa indi

Malezya'da korona tedbirleri kapsamında asker sokağa indi

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