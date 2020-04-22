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Malezya'da son 4 ayda 38 bin 240 dang humması vakası görüldü

Malezya'da son 4 ay içinde 38 binin üzerinde kişide, sivrisinek ısırmasıyla bulaşan dang humması görüldü. Ülkedeki koronavirüs vaka sayısı ise 5.482 olarak kayıtlara geçti.

AA |
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Malezya'da son 4 ayda 38 bin 240 dang humması vakası görüldü

Koronavirüs tüm dünyada olduğu gibi Malezya'da da etkisini gösterirken; ülkede son 4 ay içinde 38 binin üzerinde, sivrisinek ısırmasıyla bulaşan dang humması vakası görüldüğü bildirildi.

Ülkedeki dang vakalarını raporlayan Malezya Sağlık Bakanlığına ait Dengue isimli internet sitesinin verilerine göre, 29 Aralık 2019'dan 21 Nisan'a kadar ülke genelinde 38 bin 240 vaka tespit edildi.

SELANGOR'DA 23 BİN VAKA

En çok vakanın görüldüğü Selangor eyaletinde, söz konusu tarih aralığında 23 bin 22, başkent Kuala Lumpur'da ise 2 bin 906 vakanın görüldüğü bildirildi. Ülkedeki dang humması vakalarının koronavirüs vakalarının bir hayli üzerinde olduğunu açıklayan Sağlık Bakanlığı, dang tehlikesinin hafife alınmaması gerektiğini belirtti.

ÖLÜME SEBEP OLABİLİYOR

Dang humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölümcül olabiliyor.

Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.

Malezya'da son 4 ayda 38 bin 240 dang humması vakası görüldü

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