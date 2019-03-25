‘Mali’ polis süsü veren gasp çetesine darbe

Esenyurt’ta bulunan bir iş hanında kendilerine polis süsü veren şüphelilerin 162 bin dolar gasp etmesinin ardından Gasp Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

İŞ ADAMLARINI DOLANDIRIYORLARDI

Bankadan çektikleri 162 bin dolar parayı euroya çevirmek isteyen iş adamı B.A., İtalyan olduğu öğrenilen M.L. ile buluşmak için Esenyurt’ta bulunan iş hanına gitti. Şüpheliler ise B.A.’yı takip ederek gittiği iş hanında bulunan ofise ‘Mali Şubeden’ geldik diyerek içeri girdi. İçeri giren şüpheliler iş adamı ve yanındaki şahısları etkisiz hale getirdikten sonra parayı alarak kaçtı. Şüphelilerin kaçtığını tespit eden ekipler çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleme altına alarak çalışmalara başladı.

ALTIN DOLU ÇANTAYA GÖZ DİKTİLER

Gasp Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturma sırasında Gaziosmanpaşa’da bulunan bir kuyumcuya ait kuryenin gasp teşebbüsüne maruz kaldığı haberini alan ekipler çalışmalarını sıklaştırdı. Bahçelievler’de bulunan Kuyumcukent’ten bir miktar altın alan İ.A. isimli kurye iş yerine gelerek aracından indiği esnada maskeli üç şahıs tarafından darp edilerek bagajda bulunan altın dolu çantayı almak istedikleri ortaya çıktı. Ancak kuryenin aracını kilitleyerek direnmesi üzerine şüphelilerden biri silahını çıkararak ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlar nedeniyle kuryenin ayağından yaralanırken şüpheliler ise kayıplara karıştı.

Takibi sürdüren ekipler gasp edilen parayı paylaşmak için toplanan şüphelileri, bulundukları adrese operasyon düzenleyerek yakaladı.

ÇOK SAYIDA SABIKALARI VAR

Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Sorguya alınan şüphelilerin çok sayıda suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerin ardından 2 kişi serbest bırakılırken, 22 şüpheli Büyükçekmece Adliyesine, 4 şüpheli ise Gaziosmanpaşa Adliyesine sevk edildi.



