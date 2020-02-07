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Mali'de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi salgını: 7 ölü

Mali'de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi salgınına yakalanan 14 kişiden 7'si yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi | 07.02.2020 - 04:23..
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Mali'de patlak veren Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) salgını sebebiyle 14 vakadan 7'si hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri, Merkez Mopti bölgesinde şubatın başından bu yana KKKA salgının baş gösterdiğini belirtti.

Mopti Bölgesi Sağlık Müdürü Aguissa Maiga, 1 Şubat'ta Kere köyünde yaşayan 9 kişinin yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırıldığını söyledi.

14 VAKADAN 7'Sİ ÖLDÜ

Alınan numunelerle yapılan analizler neticesinde, bu kişilerin KKKA hastası olduğunun tespit edildiğini belirten Maiga, hastaların hemen tedavi altına alındığını dile getirdi.

Maiga, bölgede 5 Şubat'a kadar vaka sayısının 14'e çıktığını, bunlardan 7'sinin ise hayatını kaybettiğini aktardı.

TERÖR TTEHDİDİ NEDENİYLE MÜDAHALEDE ZORLANILIYOR

Kera Köyü'nün terör tehdidi altında olması nedeniyle sağlık çalışanlarının güvenlik riskinden dolayı salgının yayılmasına müdahalede zorlandığı ifade ediliyor.

ÖLDÜRME ORANI YÜZDE 10 İLA 40'I ARASINDA

Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) göre, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, daha çok keneler tarafından insanlara bulaşan Bunyaviridae ailesine bağlı "nairovirüs"ün neden olduğu yüksek ateş, halsizlik karakterli bir enfeksiyon hastalığı ve vakaların yüzde 10 ila 40'ı ölümle sonuçlanabiliyor.

Mali'de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi salgını: 7 ölü

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