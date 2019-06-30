Malkara'da feci kaza: 10 kişi yaralandı

Dumanların erken fark edilmesi olası bir facianın önüne geçerken, itfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu otobüs küle döndü.

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ODTÜ'de öğrencilerin pankartına engel

ODTÜ'lü öğrencilerin açmak istediği "Her şey çok güzel oldu" pankartına güvenlikten izin çıkmadı.