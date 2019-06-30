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Malkara'da feci kaza: 10 kişi yaralandı

Sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, önündeki otomobile çarptı.

DHA | 30.06.2019 - 16:30..
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Malkara yönünden Şarköy yönüne giden Sabri Çapar (62) yönetimindeki 17 ER 745 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle tek şeritli yolda karşı yöne geçip, Satı Cimitoğlu (37) yönetimindeki 34 KH 1572 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpmanın şiddetiyle hafif ticari araç, tarlaya girerken otomobilin ön kısmı ise hurdaya döndü.

ÇARPTIĞI ARAÇ TARLAYA UÇTU, 10 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücüler ile araçlardaki Cavidan Çapar (57), Ahmet Küçükdilek (99), Teona Jariashvil (39), Phatima Bukia (30), Firdevs Cimitoğlu (62), Ümit Cimitoğlu (35), Mehmet Cimitoğlu (60) ve Sıla Cimitoğlu (14) yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Malkara'da feci kaza: 10 kişi yaralandı

Malkara'da feci kaza: 10 kişi yaralandı

Malkara'da feci kaza: 10 kişi yaralandı

Malkara'da feci kaza: 10 kişi yaralandı

Malkara'da feci kaza: 10 kişi yaralandı

Malkara'da feci kaza: 10 kişi yaralandı

Malkara'da feci kaza: 10 kişi yaralandı

Malkara'da feci kaza: 10 kişi yaralandı

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