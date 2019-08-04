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Malta, göçmenleri kurtaran gemiyi kabul etti

Malta Başbakanı Joseph Muscat, Akdeniz'de 40 göçmeni kurtaran Alman sivil toplum kuruluşu Sea Eye'a ait 'Alan Kurdi' gemisine Malta'ya giriş izni verdiklerini açıkladı.

AA | 04.08.2019 - 07:30..
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Malta, göçmenleri kurtaran gemiyi kabul etti

Başbakan Joseph Muscat, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Almanya’nın talebi doğrultusunda Malta, Alman gemisi 'Alan Kurdi’deki 40 göçmenin limana girmesine izin verecek. Alman hükümeti ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, bu kişilerin tamamının AB üyesi ülkeler arasında dağıtımını ayarladı. Hiçbir göçmen Malta’da kalmayacak." ifadelerini kullandı.

Malta, göçmenleri kurtaran gemiyi kabul etti

"ALAN KURDİ" 40 GÖÇMENİ KURTARMIŞTI

Alman sivil toplum kuruluşu (STK) Sea Eye’a ait "Alan Kurdi" gemisi, 31 Temmuz Çarşamba günü Libya'nın 30 mil açığında 3'ü çocuk, biri hamile 2'si kadın 40 göçmeni kurtarmıştı.

Malta, göçmenleri kurtaran gemiyi kabul etti

İTALYA GÖÇMENLERİ KABUL ETMEDİ

Alman STK, güvenli olmadığı gerekçesiyle Trablus Limanı'na gitmeyi kabul etmemiş ve istikametini İtalya’nın Lampedusa Adası'na çevirmişti.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, Lampedusa'ya doğru yaklaşmakta olan "Alan Kurdi" gemisinin İtalyan kara sularına girişini yasaklayan kararı imzalamıştı.

İtalya’ya girişine izin verilmeyen gemi, bu sabah Malta’ya doğru yol almaya başlamıştı.

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