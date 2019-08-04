Malta, göçmenleri kurtaran gemiyi kabul etti

Salihli ilçesindeki bir firmaya ait sigara deposunda çıkan yangında, 3 araç ile binlerce paket sigara kül oldu.

13 yaşındaki Hüseyin Nasrullah Çelik'i bıçaklayarak öldüren ve daha sonra Antalya'da yakalanan cinayet zanlısı Murat Ç.'nin, şiddet karşıtı paylaşımları dikkat çekti.

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İzmir'de tur otobüsü yanarak kül oldu

Çeşme ilçesinde, bir tur otobüsü seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkarken, aracın boş olması bir faciayı önledi.