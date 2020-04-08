Maltepe'de 150 bin kaçak maske ele geçirildi

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından polis ekipleri, salgını fırsat bilen kişilere yönelik denetimleri sıklaştırdı.

150 BİN KAÇAK MASKE ELE GEÇİRİLDİ

Maltepe'de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Gülsuyu Mahallesi’nde bulunan bir iş yerine operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda İl Sağlık Müdürlüğü'nden yasal üretim belgesi olmadan üretilen 50 bin adet dikilmiş, 100 bin adet dikilmeye hazır maske ve 2 bin 400 adet de maske kutusu Yediemin'e alınmak üzere ele geçirildi.

Ruhsatsız çalışan iş yeri de zabıta ekiplerince mühürlendi.