Maltepe'de 256 kilo kaçak tütün ele geçirildi

İstanbul Maltepe'de takip edilen şüphelilerin, sigara imalatı yapan atölyeler kurdukları ve ürettikleri sigaraları pazarladıkları belirlendi.

Şüphelilerin kiraladıkları iş yerlerine, hediyelik eşya dükkanı görünümü verdiği öğrenildi.

256 KİLO KAÇAK TÜTÜN BULUNDU

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, dükkanlara operasyon düzenledi. Operasyonda 902 bin 600 boş makaron, 580 bin dal sigara ve 256 kilogram kaçak sigara tütünü ele geçirildi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda Mehmet T.(47) ve Esengül G.(45) isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adliyedeki işlemlerinin tamamlanmasından sonra serbest bırakıldı.