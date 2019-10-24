Maltepe'de altın ve para cinayeti

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Maltepe'de altın ve para yüzünden bir cinayet işlendi. Olayın detayları ile ilgili edinilen bilgi, adeta kan dondurdu.

BOĞARAK ÖLDÜRDÜ

80 yaşındaki Fatma Karagözgil, torununun eşi Mustafa K. tarafından boğularak öldürüldü. Yakalanan Mustafa K. emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklamatalebiyle Anadolu Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Mustafa K.'nin ifadesi ise bugün kamuoyuyla paylaşıldı. Ancak zanlının anlattıkları hakimler de dahil herkesi şaşırttı.

"BENİM GEÇMİŞİMİ YÜZÜME VURMAYA BAŞLADI"

Şüpheli Mustafa K. mahkeme sorgusunda, “Fatma Karagözgil eşimin babaannesi olur. Ben maktule her sabah gider, ilaçlarını içirirdim. O gün de o amaçla gitmiştim. Borcumdan dolayı çok sıkışıktım. 1 aylığına 5 bin TL borç istedim. Benim geçmişimi yüzüme vurmaya, bana hakaret etmeye başladı. Ben evden çıkıp giderken bana küfür edip arkamdan gelmeye başladı. Bu sırada merdivenlerden kayıp düştü, kafasını vurdu. Ben de koluna girip yatağa götürdüm. Yatak üzerinde bulunan küçük yastığı kafasının altına koydum. Şeytana uyup cebindeki para bulunan keseyi aldım, içerisindeki paraları alıp keseyi aynı yere bıraktım. Sağ kolunda bulunan 5 adet bilezikleri ve sağ el parmağındaki yüzüğü çıkartıp aldım. Bu sırada bana, ‘seni eşine söyleyeceğim, paramı aldığını anlatacağım’ dedi. Bir anlık panikle yüzüne yastığı bastırdım. Maktulü kazağının boyun kısmından sıktım.” dedi.

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"ELDE ETTİĞİM PARAYLA BORÇLARIMI ÖDEDİM"

İfadesinin devamında, “Bir an, ‘ne yapıyorum’ dedim. Kendimi dışarı attım. Ben oradan ayrılırken yaşadığından eminim, nefes alıyordu ve hareketliydi. Aldığım paralar ve altınları bozdurdum. Bozdurduğum bilezikler toplam 17 bin TL tuttu. Elde ettiğim paralarla borçlarımı ödedim. Polisler gelince panik yaptım ve bu paraların bir kısmını tuvalete attım. Üstüne sifon çektim. Bir anlık gafletle, o anlık psikolojik durumumdan dolayı olayı gerçekleştirdim. Çok pişmanım.” diyerek tutuksuz yargılanmayı talep etti.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Mahkeme sorgusu tamamlanan şüpheli Mustafa K., “bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerinin gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme” ve “konutta yağma” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.