İstanbul Maltepe ilçesinde, beş katlı binanın ikinci katında, daire kapısının bir anda kapanması üzerine yatak odasında uyuyan 9 aylık Asel bebek içeride kaldı.

Maltepe'de Asel bebek evde kilitli kaldı ViDEO

İTFAİYE ARACININ MERDİVENİ İLE KURTARILDI

Kapıyı açamayan anneanne ve dede durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri önce çelik kapıyı levye ile açmaya çalıştı fakat başarılı olamadı.

İtfaiye aracının merdiveni ile dairenin camına ulaşan ekipler, pencereyi açarak içeriye girdi. Kapının içeriden açılmasıyla daireye giren anneanne ve dede, evde kilitli kalan Asel bebeğe ulaştı.

"BİRİSİYLE KONUŞUYORDUM, KAPI ANİDEN KİLİTLENDİ"

Torununa kavuşan dede, "Ben dışarı çıktım. Birisiyle konuşuyordum kapı aniden kilitlendi. 9 aylık çocuk içeride. İtfaiye çağırdık. Çilingirleri aradık kimse cevap vermedi." dedi.

Asel bebeğin anneannesi ise "İtfaiye sağ olsun Asel Zümre'yi kurtardı. Çok teşekkür ederim. Annesi dışarı çıkmıştı kilitli kaldı." dedi.