Koronavirüs salgınından en çok etkilenen Avrupa ülkelerinde insanlar balkonlarında şarkı söylerken, bu etkinliğe bir örnek de İstanbul Maltepe’den geldi.

Virüs nedeniyle evde kalarak önlem alan Filiz İlkay, evinin balkonuna çıkarak mahalle sakinlerine çaldığı tulum ile müzik performansı sergiledi.

RENKLİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Yaşlı komşusu da tulum çalan kadına balkonunda org ile ritim tuttu. Balkonlara, pencerelere çıkan mahalle sakinleri şarkılara eşlik edip cep telefonlarıyla bu anları görüntüleyip dans etti.

Balkonda tulum performansı havadan görüntülendi.

Maltepe'de balkonda tulum çaldı, mahalleye moral verdi ViDEO

"KOMŞULARIMIZIN MORALE İHTİYACI VAR"

Filiz İlkay, “Balkonda tulum çalmayı ben de dün deneyimledim ve gerçekten apartmanda olan komşularımızın moral ve motivasyona ihtiyacı olduğunu hissettim. Koronavirüse karşı biz müzisyenlere de iş düşüyor ve birçok müzisyen arkadaşımız sosyal medyadan canlı yayınlar yapıyor. Bu salgın döneminde psikolojimizi de korumamız gerekiyor. Her şey inşallah güzel olacak ve düzelecek lütfen umudumuzu kaybetmeyelim. Biz de müzisyenler olarak evimizin balkonlarına sizlere moral ve motivasyon vereceğiz bu sorunu hep birlikte aşacağız.” şeklinde konuştu.