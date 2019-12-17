Maltepe'de bir şüpheli tekel sahibini bıçakladı

Maltepe'de gece saatlerinde tekel bayisine gelen müşteri, kendisine alkol satmayan tekel bayisi sahibine öfkelendi.

Ayrıldıktan kısa bir süre sonra geri dönen kişi, otomobiliyle tekel bayisinin içine girmek istedi.

TEKEL SAHİBİNİ BIÇAKLA YARALADI

Kaldırım engeline takılan aracından çıkan kızgın müşteri, elindeki bıçakla işletme sahibini, yakınını ve araya girmeye çalışan bir müşteriyi bıçakladı. Olayı görenler durumu polis ekiplerine bildirdi.

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TUTUKLANDI

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, saldırgan müşteri Ufuk Mavi'yi gözaltına aldı. Tekel bayisi sahibi Süleyman Vargül ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Mavi, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildikten sonra çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

"BENİ BIÇAKLAYACAĞINI DÜŞÜNMEDİM "

Tekel bayisinin sahibi Süleyman Vargül, "Geldi, 'alkol alacağım' dedi. 'Alkol yasakları var malum cezalarımız var. Satamam' dedim. Aldığı alkolü bıraktı. Geri gitti, aradan 7- 8 ve ya 10 dakika geçti. Araçla dükkânıma girmeye çalıştı. Daha önceden de tanıyordum kendisini. Gittim, dedim ki, 'Kardeşim tanışıyoruz, dostuz. Yapma böyle, bana da kendine de sıkıntı olma'. Dükkana geri geldim. Beni bıçaklayacağını düşünmedim. Dükkana geldiğimde bana ismimle hitap etti. Geri dönmemle bacağımı iki yerden bıçakladı. Bıçağı çekmeye çalışırken elim kesildi. Geri gittim, dolaba vurdum, omzum çıktı. Bir anda iptal oldum, ne kolum çalıştı, ne de bacağım çalıştı. Kaçmadı, benim üzerime düştü, ben ona tekme vurdum. Sonra içeride yeğenim var o geldi. Kalkmadan buna birkaç tane vurdu. Kardeşim geldi bayağı bir hırpaladık onu. Sonra polis, ambulans geldi. Beni hastaneye götürdü. Polis olay yeri inceleme yaptı. Böyle bir sorun yaşadık. Bakalım hayırlısı sonumuz nereye varacak." dedi.

"O GECE ÖLDÜRÜLEBİLİRDİM "

Vargül saldırgandan şikayetçi olduğunu belirterek, "Kişi yakalandı, mahkemeye çıktı tutuklandı. Sonuna kadar gideceğiz. Alkol vermediğimiz için başımıza gelen olaylar. Benim meslektaşlarımın başına da gelen var. Ben o anda, o gece öldürülebilirdim. Bakıyorsunuz, sonuçta alkol satmasak nasıl ayakta duracağız, satıyoruz yasaklardan dolayı bir dünya sıkıntı yaşıyoruz. Sözün bittiği yer derler ya gerçekten öyle. Konuşmakta bile güçlük çekiyorum." diye konuştu.