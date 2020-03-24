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Maltepe'de boşanma aşamasında olduğu karısını vurdu

Çıkan tartışma sebebiyle karısını silahla vurarak yaralayan şahıs, olay yerinden kaçtı.

DHA | 24.03.2020 - 08:49..
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Maltepe Zümrütevler Mahallesi'nde Bahtiyar Ç., boşanma aşamasında olduğu eşi ve bir çocuk annesi Hülya Ç.'nin yaşadığı eve geldi.

KADINI BACAĞINDAN SİLAHLA VURDU

İkili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle, Bahtiyar Ç., Hülya Ç.'ye iki el ateş ederek bacağından yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı kadın ambulansla Kartal Lütfi Kırdar Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Maltepe'de boşanma aşamasında olduğu karısını vurdu

KARISINI VURUP, KAÇTI

Polis olay sonrası kaçan Bahtiyar Ç.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Hülya Ç.'nin ablası yaşanan olay için, "Eşi vurmuş, benim hiçbir şeyden bilgim yok. Yukarıda oturuyorum. Haber verdi geldim, bu şekilde gördüm. Ayrılmışlardı zaten boşanma davaları devam ediyordu. Nasıl oldu nasıl vurdu hiçbir bilgim yok şu an." dedi.

Maltepe'de boşanma aşamasında olduğu karısını vurdu

Maltepe'de boşanma aşamasında olduğu karısını vurdu

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