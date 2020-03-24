Maltepe'de boşanma aşamasında olduğu karısını vurdu

Maltepe Zümrütevler Mahallesi'nde Bahtiyar Ç., boşanma aşamasında olduğu eşi ve bir çocuk annesi Hülya Ç.'nin yaşadığı eve geldi.

KADINI BACAĞINDAN SİLAHLA VURDU

İkili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle, Bahtiyar Ç., Hülya Ç.'ye iki el ateş ederek bacağından yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı kadın ambulansla Kartal Lütfi Kırdar Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

KARISINI VURUP, KAÇTI

Polis olay sonrası kaçan Bahtiyar Ç.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Hülya Ç.'nin ablası yaşanan olay için, "Eşi vurmuş, benim hiçbir şeyden bilgim yok. Yukarıda oturuyorum. Haber verdi geldim, bu şekilde gördüm. Ayrılmışlardı zaten boşanma davaları devam ediyordu. Nasıl oldu nasıl vurdu hiçbir bilgim yok şu an." dedi.