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Maltepe’de çatı yangını korkuttu

İki katlı bir binanın çatısında meydana gelen yangın çevredeki vatandaşları paniğe sevk etti.

İHA | 27.09.2019 - 01:43..
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İstanbul’un Maltepe ilçesinde yer alan iki katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı saat 23.30 sıralarında yangın çıktı.

Çatıda alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri önce bina içerisinde yaşayanları tahliye etti, ardından yangına bina içinden ve dışından müdahale ederek kontrol altına altı.

MANGAL KÖMÜRÜ ŞÜPHESİ

Sağlık ekipleri tedbir amaçlı olay yerinde bulunurken polis ekipleri de çevre güvenliğini sağladı. Yangının neden çıktığı araştırılırken, bazı vatandaşlar söndürülmeden bırakılan mangal kömüründen çıktığını iddia etti.


Maltepe’de çatı yangını korkuttu

Maltepe’de çatı yangını korkuttu

Maltepe’de çatı yangını korkuttu

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