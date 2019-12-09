Maltepe'de ceset bulundu

E-5 karayolu Maltepe mevkisinde, seyir eden sürücüler ve vatandaşlar orta refüjde bir ceset gördü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi. Refüjde hareketsiz yatan şahsı gören polis ekipleri, 112 sağlık ekiplerini arayarak haber verdi.

CESETTE DARP İZLERİ TESPİT EDİLDİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri 25 yaşlarında olduğu öğrenilen bir erkek olduğunu tespit etti. Olay yeri inceleme ekipleri ceset üzerinde inceleme yaptı. Yapılan inceleme cesedin üzerinden kimlik çıkmazken vücudunda darp izlerine rastlandı.

GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Öte yandan E-5 karayolu üzerinde her iki yönde de trafik yoğunluğu oluşurken, polis ekipleri emniyet şeridi çekerek güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili soruşturmanın da başlatıldığı belirtildi.