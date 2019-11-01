Maltepe'de çöp sorunu devam ediyor

Son yerel seçimlerde CHP'li Ali Kılıç'ın Belediye Başkanı seçildiği İstanbul Maltepe'de çöp sorunu çözüme kavuşamadı.

İŞÇİLER İŞ BIRAKTI

Maltepe Belediyesi'nin temizlik işlerindeki taşeron şirketi MATAŞ işçileri toplu iş sözleşmesinin hükümleri yerine getirilmediği ve haksız işten çıkarmalar nedeniyle iş bıraktı. Devam eden grev nedeniyle Maltepe’nin bazı mahallelerinde atılan çöplerin birikmesi devam ediyor.

ÇÖP TEPELERİ OLUŞTU

İşçilerin çöp kamyonlarını çalıştırmaması nedeniyle ilçedeki çöpler toplanamadı. Konteynerlerden taşan çöpler tepe oluşturdu. İlçe sakinleri ise kötü koku ve görüntü nedeniyle durumdan şikayetçi oldu.

Maltepe'de çöp yığını

KLOZET BİLE VAR

Son çekilen görüntülerde konteynerlerden taşan çöpler etrafa saçılmış halde, sağlık açısından da tehlike oluşturduğu görülüyor. Çöp konteynerinin yanında klozet bile var.