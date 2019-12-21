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Maltepe'de eğlence mekanında bıçaklı kavga

Maltepe'de bir eğlence mekanında tartışmanın kavgaya dönmesiyle, 1'i ağır olmak üzere 3 kişi bıçakla yaralandı.

İHA | 21.12.2019 - 05:37..
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İstanbul'un Maltepe ilçesi, Yalı Mahallesi, Rıhtım Caddesi’nde bulunan bir eğlence mekanında saat 02.15’de sıralarında, kız arkadaşıyla oturan Y.D. ile üç kişilik bir grup arasında sözlü tartışma çıktı.

3 KİŞİ YARALANDI

Çıkan sözlü tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Y.D., Ömer Z., Battal B. ve Akın B.’yi bıçakla yaraladı. Olay mahalline kısa sürede gelen polis ekipleri Y.D.’yi gözaltına aldı. İlk müdahaleyi gerçekleştiren sağlık ekipleri, yaralıları çevre hastanelere sevk etti.

Maltepe'de eğlence mekanında bıçaklı kavga

1 KİŞİNİN SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Yaralılardan Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen Ömer Z.’nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, Akın B.’nin sağlık durumunun Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen Battal B. gibi hafif olduğu öğrenildi. Olay Yeri İnceleme ekipleri olayın gerçekleştiği yerde uzun süre çalışma yaparak tüm delilleri topladı.

Maltepe'de eğlence mekanında bıçaklı kavga

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