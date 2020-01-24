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Maltepe'de evlerine polis çağırınca yakayı ele verdiler

3 kişi evlerine hırsız girdiği şüphesiyle polis çağırınca, yapılan araştırmada evin adete Hint keneviri tarlasına dönüştüğünü görüldü.

İHA | 24.01.2020 - 09:39..
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Maltepe’de İdealtepe Mahallesi Cuma Sokak 33 numaralı adreste, evlerinde oturan B. G. V, G. S,B. isimli kişiler, polisi arayarak evlerine hırsızların girmeye çalıştığı ihbarında bulundu.

ODAYA KAPANDILAR

Ev sakinleri korkudan kendilerini evin bir odasına kapattı. Kapıyı açıp eve giren iki şahıs ise evde hırsızlık yapmaya başladı. Adrese gelen Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, evin açık kapısından içeri girdiklerinde iki şahısla karşılaştı.

Maltepe'de evlerine polis çağırınca yakayı ele verdiler

BİR ODAYA HİNT KENEVİRİ TARLASI YAPTILAR

Şahısları etkisiz hale getiren polis, ardından ev sahiplerinin bulunduğu odaya geçti. Ardından evdeki incelemeleri genişleten polis ekipleri bir odanın kapısını açtıklarında ise adeta şaşkına döndü. Odanın hint keneviri tarlasına dönüştürüldüğünü gören polis ekipleri bu kez ev sahiplerini gözaltına aldı.

Maltepe'de evlerine polis çağırınca yakayı ele verdiler

50 KÖK KENEVİR ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan incelemede aynı zamanda evde 50 kök Hint keneviri ele geçirdi. Polis, yakaladığı şahısları uyuşturucu madde imalatı suçundan gözaltına alacağı sırada gerçek ortaya çıktı. Ev sahiplerinin bir odada saklandığını tespit eden polis, Hint kenevirlerinin ev sahiplerine ait olduğunu ve bu evde yetiştirildiğini tespit etti.

Maltepe'de evlerine polis çağırınca yakayı ele verdiler

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Ev sahipleri B. G. V. G. S. B. isimli şahıslar uyuşturucu madde imalatı suçundan Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine eve giren iki şahıs ise hırsızlık olayı nedeniyle Küçükyalı Polis Merkezi'ne götürüldü. Burada yapılan işlemlerinin ardından şahıslar adliyeye sevk edildi. 

Maltepe'de evlerine polis çağırınca yakayı ele verdiler

Maltepe'de evlerine polis çağırınca yakayı ele verdiler

Maltepe'de evlerine polis çağırınca yakayı ele verdiler

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