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Maltepe'de fazla yolcu alan iki minibüse 3 bin lira ceza

Denetim sırasında bir minibüsten 21 fazla yolcu çıkarken, minübüsün şoförü, "Millet zorla biniyor" dedi.

DHA |
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Maltepe'de fazla yolcu alan iki minibüse 3 bin lira ceza

İstanbul'un Maltepe ilçesinde yapılan denetimlerde, kimi minibüsler kurallara uygun bir şekilde taşımacılık yaparken kimi minibüsler ise fazla yolcu almanın peşine düştü.

Denetime takılan bir Fındıklı-Maltepe minibüsü polisleri bile şaşırttı.

21 FAZLA YOLCU ÇIKTI

Minibüsü durduran sivil ekipler, 6 yolcu alması gereken aracın içini kontrol etti. Tıka basa dolu olan minibüsten toplam 27 yolcu çıktı.

Kapasitesinin yarısını taşıması gereken minibüsün 21 fazla yolcusu polis tarafından aşağı indirildi.

Maltepe'de fazla yolcu alan iki minibüse 3 bin lira ceza ViDEO

"MİLLET ZORLA BİNİYOR"

Minibüs şoförü, “Almayacaktım millet zorla biniyor. Şu an ne ceza yiyeceğimi bilmiyorum. Yolcuların hepsi biniyor o zaman 7’den fazlası binmesin. Sonradan caz ediyorlar işte. Alıyorsun bir türlü almıyorsun bir türlü. Almadığın zaman caz yapıyor. Aldığın zaman da polise gelip kimse bir şey diyemiyor.” dedi.

Maltepe'de fazla yolcu alan iki minibüse 3 bin lira ceza

"BİZ UYARDIKÇA BİZİ TERSLEDİ"

Minibüsteki bir yolcu ise şoför için, “Başta biz bindik ama sonunda bu kadar doldurunca adamı uyarıyoruz. Biz uyardıkça tersliyor bizi adam. Ekmek parasının olduğunu söyleyerek bizi dinlemiyorlar.” diye konuştu.

Maltepe'de fazla yolcu alan iki minibüse 3 bin lira ceza

BAŞKA BİR MİNİBÜSTEN DE 4 FAZLA YOLCU ÇIKTI

Maltepe Köprüsü’nde yapılan denetimlerde ise bir minibüs daha ekipler tarafından durduruldu.

Maltepe'de fazla yolcu alan iki minibüse 3 bin lira ceza

"KİMSENİN ÖZEL ŞOFÖRÜ DEĞİLİM"

Minibüsten 4 fazla yolcu çıkarken, aracın şoförü, “4 yolcu fazlaydı. O yüzden ceza yiyorum. Kapasite 6 yolcuymuş. 6 yolcuyla nasıl gidip gelelim biz onu bilmiyorum. Mazotun litresi 6 lira zaten. Kimsenin özel şoförü değilim. Zaten kurtarmıyor. O zaman hiç çıkmasın minibüsler. Ben şoförüm nasıl kendimi kurtaracağım. Ne yapacağız bilmiyorum.” dedi.

Maltepe'de fazla yolcu alan iki minibüse 3 bin lira ceza

3 BİN LİRA CEZA

Her iki minibüse de polis ekipleri tarafından Umumi Hıfzısıhha Kanunu uyarınca 3 bin 180 lira para cezası uygulandı.

Maltepe'de fazla yolcu alan iki minibüse 3 bin lira ceza

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