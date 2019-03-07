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Maltepe'deki gölette cansız bir kadın bedeni bulundu

Maltepe'de bulunan bir göletin yüzeyinde kadın cesedini gören vatandaşlar, korku dolu anlar yaşadı. Bölgeye polis, itfaiye ekipleri ve dalgıçlar sevk edildi.

DHA | 07.03.2019 - 17:49..
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Zümrütevler Büyükbakkalköy yolu üzerinde bulunan gölette, su yüzeyinde saat 15.30'da kadın cesedi görüldü. Suyun yüzeyinde cansız bir beden görenler, yetkili ekiplere haber verdi.

EKİPLER CESEDİ ÇIKARTAMADILAR

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ve itfaiye ekipleri, gölette su yüzeyindeki cesedi çıkartamadı. Bölgeye deniz Şube Müdürlüğü'ne bağlı dalgıçlar istendi.

Maltepe'deki gölette cansız bir kadın bedeni bulundu

DALGIÇLAR YOĞUN UĞRAŞLARLA CESEDİ ÇIKARDI

Dalgıçlar, yaptıkları çalışmayla cesedi kıyıya çıkarttı. Yapılan incelemede üzerinden kimlik çıkmayan ceset, Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. 47 yaşlarında bir kadına ait olduğu anlaşılan ceset ile ilgili kimlik çalışmaları sürüyor.


Maltepe'deki gölette cansız bir kadın bedeni bulundu

Maltepe'deki gölette cansız bir kadın bedeni bulundu

Maltepe'deki gölette cansız bir kadın bedeni bulundu

Maltepe'deki gölette cansız bir kadın bedeni bulundu

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