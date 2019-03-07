Maltepe'deki gölette cansız bir kadın bedeni bulundu

Zümrütevler Büyükbakkalköy yolu üzerinde bulunan gölette, su yüzeyinde saat 15.30'da kadın cesedi görüldü. Suyun yüzeyinde cansız bir beden görenler, yetkili ekiplere haber verdi.

EKİPLER CESEDİ ÇIKARTAMADILAR

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ve itfaiye ekipleri, gölette su yüzeyindeki cesedi çıkartamadı. Bölgeye deniz Şube Müdürlüğü'ne bağlı dalgıçlar istendi.

DALGIÇLAR YOĞUN UĞRAŞLARLA CESEDİ ÇIKARDI

Dalgıçlar, yaptıkları çalışmayla cesedi kıyıya çıkarttı. Yapılan incelemede üzerinden kimlik çıkmayan ceset, Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. 47 yaşlarında bir kadına ait olduğu anlaşılan ceset ile ilgili kimlik çalışmaları sürüyor.















