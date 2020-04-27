İstanbul'un Maltepe ilçesine bağlı Zümrütevler Mahallesi'nde bulunan bir tekstil atölyesinde, kaçak koruyucu tulum üretildiği ihbarı üzerine polis ve zabıta ekipleri çalışma başlattı.
ÇOK SAYIDA SAHTE KORUYUCU TULUM BULUNDU
Ekipler tarafından tekstil atölyesine düzenlenen baskın sonucu, 4 bine yakın dikilmiş sahte koruyucu tulum, 650 adet dikime hazır tulum ele geçirildi.
Atölye çalışanları hakkında ise cezai işlem uygulandı.
Öte yandan polis kamerasına yansıyan görüntülerde, dikiş makinelerinin üzerinde üretim aşamasında tulumların bulunduğu ve kaçak üretilen yüzlerce koruyucu tulumun paketlendiği görüldü.
Maltepe’de kaçak tulum üretilen atölyeye baskın ViDEO