taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.9784
Euro
7.5677
Altın
1718.29
Borsa
100121.11
Gram Altın
384.287
Bitcoin
53792.11

Maltepe’de kaçak tulum üretilen atölyeye baskın

Polis ve zabıta ekipleri tarafından düzenlenen baskında, yüzlerce sahte koruyucu tuluma el konuldu.

İHA |
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

Maltepe’de kaçak tulum üretilen atölyeye baskın

İstanbul'un Maltepe ilçesine bağlı Zümrütevler Mahallesi'nde bulunan bir tekstil atölyesinde, kaçak koruyucu tulum üretildiği ihbarı üzerine polis ve zabıta ekipleri çalışma başlattı.

ÇOK SAYIDA SAHTE KORUYUCU TULUM BULUNDU

Ekipler tarafından tekstil atölyesine düzenlenen baskın sonucu, 4 bine yakın dikilmiş sahte koruyucu tulum, 650 adet dikime hazır tulum ele geçirildi.

Atölye çalışanları hakkında ise cezai işlem uygulandı.

Öte yandan polis kamerasına yansıyan görüntülerde, dikiş makinelerinin üzerinde üretim aşamasında tulumların bulunduğu ve kaçak üretilen yüzlerce koruyucu tulumun paketlendiği görüldü.

Maltepe’de kaçak tulum üretilen atölyeye baskın ViDEO

Maltepe’de kaçak tulum üretilen atölyeye baskın

Maltepe’de kaçak tulum üretilen atölyeye baskın

İlginizi Çekebilir
Van'da terör örgütü DEAŞ mensubu 2 kişi yakalandı
MİT ve polis ekiplerince düzenlenen operasyonda Afganistan'a gitme hazırlığı yapan DEAŞ'lı 2 terörist, yakalanarak gözaltına alındı.
Kaza yapan araç Aksaray Yeraltı Çarşısı’na uçtu
Sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu otobüs ile çarpışarak çarşıya uçan otomobil askıda kalırken, kazada 2 kişi yaralandı.
Avcılar'da papağanlar, ağaçları mesken tuttu
Çam ağaçlarında bulunan 10'dan fazla papağanı gören bir vatandaş, “Bu papağanlar koronavirüs günlerinde insanlar için neşe kaynağı oldu." dedi.
Türkiye'nin yardım gücü gururlandırdı
Avrupa ülkeleri korona sürecinde kendi vatandaşlarına hizmet vermekte aciz kalırken Türkiye, dünyanın neresinde olursa olsun, kendi vatandaşını yalnız bırakmadı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ali Erbaş hakkında suç duyurusu
Ali Erbaş hakkında suç duyurusu
2380
İstanbullular İstiklal Caddesi'ne akın etti
İstanbullular İstiklal Caddesi'ne akın etti
264
Güney Kore: Kim ölmedi, sağlığı yerinde
Güney Kore: Kim ölmedi, sağlığı yerinde
142
Prof. Dr. Özlü:Yaza koronavirüssüz girme umudumuz artıyor
Prof. Dr. Özlü:Yaza koronavirüssüz girme umudumuz artıyor
68
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor
45
Trump ve Macron'un koronavirüs görüşmesi
Trump ve Macron'un koronavirüs görüşmesi
68
İstanbul'da 4 günlük yasağın bilançosu
İstanbul'da 4 günlük yasağın bilançosu
13
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir