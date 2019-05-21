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Maltepe'de genç kız kapısı açık minibüsten yola düştü

Tıka basa dolu minibüs, kapısı açık şekilde ilerlediği sırada bir genç kızı yola düşürdü.

İHA | 21.05.2019 - 10:11..
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Maltepe'de genç kız kapısı açık minibüsten yola düştü

Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde gerçekleşen olayda, içerisi tıka basa yolcu olan bir hatlı minibüs, yolda kapısı açık şekilde ilerliyordu.

KAMYONETİN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU

O sırada minibüsün içerisinde bulunan genç kız, bir anda minibüsten düştü. Genç kız, o sırada arkadan gelen kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar ile minibüsten inen yolcular, hemen genç kızın yardımına koştu.

HASTANEYE KALDIRILDI

Hafif yaralanan gence ilk müdahale vatandaşlar tarafından yapılırken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan genç kız, tedavi edilmek üzere ambulans ile hastaneye götürüldü.

OLAY ANI KAMERADA

Genç kızın tıka basa dolu minibüsten düşme anları, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde minibüs ilerlerken, genç kız bir anda yola düşüyorlar, çevredeki vatandaşlar ile minibüsteki yolcular da gence yardım etmek için yanlarına gidiyor.

Maltepe'de genç kız kapısı açık minibüsten yola düştü ViDEO

Maltepe'de genç kız kapısı açık minibüsten yola düştü

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