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Maltepe'de kaza D-100 Karayolu'nu kilitledi

Sürücüsünün Direksiyon hakimiyetini kaybettiği midibüsün sebep olduğu kaza, D-100 Karayolu'nda trafiğin kilitlenmesine neden oldu.

DHA | 31.10.2019 - 20:52..
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Maltepe'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis midibüsü kaza yaptı. 2 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle trafik durma noktasına geldi.

BARİYERE ÇARPTI

Saat 18.30 sıralarında Maltepe Küçükyalı D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Adem Çatak yönetimindeki içinde 10 kişi bulunan Beykoz Belediyesi'ne ait servis midibüsü kontrolden çıkarak orta refüjde bulunan beton bariyerlere çarptı. Servis aracı çarpmanın etkisiyle yan bir şekilde durdu.

1 KİŞİ HAFİF YARALANDI

Kazada iki kişi hafif yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hareket kabiliyeti olmayan midibüs için Büyükşehir Belediyesi'nden vinç getirildi.

TRAFİK AKIŞI TEK ŞERİDE DÜŞTÜ

D-100 Karayolu'nda kaza nedeniyle trafik akışı tek şeritten sağlandı. Ankara istikametinde araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. Midibüsün çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Maltepe'de D-100 Karayolu'nu kilitleyen kaza -1


Maltepe'de D-100 Karayolu'nu kilitleyen kaza -6



Maltepe'de D-100 Karayolu'nu kilitleyen kaza -7



Maltepe'de D-100 Karayolu'nu kilitleyen kaza -8

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