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Maltepe'de kolonlarında çatlaklar oluşan bina boşaltıldı

İstanbul Maltepe ilçesi, Altayçeşme Mahallesi İnciler Sokak'ta bulunan beş katlı Ömeroğlu Apartmanı'nın sakinleri binanın kolnlarındaki çatlaklar nedeniyle tahliye edildi.

AA | 14.09.2019 - 00:06..
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Maltepe'de kolonlarında çatlaklar oluşan bina boşaltıldı

Apartmanın pencere ve kolonlarında çatlaklar oluştuğunu fark eden bina sakinleri, durumu belediye ekiplerine haber verdi.

Maltepe'de kolonlarında çatlaklar oluşan bina boşaltıldı

Maltepe'de kolonlarında çatlaklar oluşan bina boşaltıldı

BİNA MÜHÜRLENDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen Maltepe Belediyesi İmar ve Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından binayı mühürledi.

Maltepe'de kolonlarında çatlaklar oluşan bina boşaltıldı

YAKINLARINA GİTTİLER, POLİS ÖNLEM ALDI

Binadan ayrılan apartman sakinleri geceyi geçirmek için yakınlarının yanına giderken, polis ekipleri de hırsızlığa karşı bina çevresinde önlem aldı.

Maltepe'de kolonlarında çatlaklar oluşan bina boşaltıldı

YA GÜÇLENDİRİLECEK, YA DA YIKILACAK

Belediyeden alınan bilgiye göre, pazartesi günü binanın beton kalitesini ölçmek için numune alınacak. Çıkan sonuca göre binanın güçlendirilmesi veya yıkımına karar verilecek.

Maltepe'de kolonlarında çatlaklar oluşan bina boşaltıldı

10 DAİRE 2 DÜKKAN BOŞALTILDI

Apartman sakinlerinin barınma ihtiyaçlarının Maltepe Belediyesi tarafından sağlanacağı, dükkândan boşaltılan malzemelerin ise Destek Müdürlüğü tarafından belirlenen yere konulacağı öğrenildi.

Apartman sakini Süleyman Ömeroğlu, “Binada ufak bir çatlama meydana geldi, onu tespit ettik. Çatırtılar duyduk. Ona göre belediyeyi çağırdık zabıt tutsunlar diye. Geldiler binayı mühürlediler. Bizi tahliye ettiler. Pazartesi günü de eşyalarımızı boşaltacaklarını söylediler. Binada toplam 10 daire, 2 dükkan var. Bina tamamen tahliye oldu, herkes akrabalarında eş dostlarında kalıyor" dedi.

Maltepe'de kolonlarında çatlaklar oluşan bina boşaltıldı

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Maltepe'de kolonlarında çatlaklar oluşan bina boşaltıldı

Maltepe'de kolonlarında çatlaklar oluşan bina boşaltıldı

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