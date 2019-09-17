Maltepe'de kontrolden çıkan araç takla attı: 3 yaralı

Maltepe'de meydana gelen kazada, şans eseri ölen olmadı.

TAKLA ATIP BAŞKA ARACIN ÜSTÜNE DÜŞTÜ

Takla atan araç, yolda ilerleyen bir aracın üzerine uçtuktan sonra başka bir araca da çarptı. Takla atan araçta bulunan biri çocuk olmak üzere 3 kişi yaralandı.

3 YARALI

Kazaya karışan 3 araçtan 2'sinde büyük maddi hasar meydana gelirken, araçlardan biri ters dönmüş şekilde uzun süre kara yolunda durdu.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda, bir süreliğine trafik yoğunluğu oluştu.