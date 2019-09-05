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Maltepe'de kovaladıkları otomobile kurşun yağdırdılar

Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Kavganın büyümesi üzerine otomobil ile kaçan şahısları kovalayan silahlı kişi ya da kişiler üç kişinin bulunduğu araca kurşun yağdırdı

İHA | 05.09.2019 - 02:43..
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İstanbul’un Maltepe ilçesi Aydınevler Mahallesi, İdealtepe Yolu Sokak’ta iki grup arasında kavga çıktı.

Çıkan kavganın büyümesi üzerine olay yerinden uzaklaşmak için 34 CDK 244 plakalı otomobile binen Murat Karakaya, Erdal Karakaya ve Ahmet Altınay’ı kovalayan silahlı kişi ya da kişiler otomobilin sağ ön tekerleğini patlattılar.

PATLAK TEKERLE KAÇTILAR

Bir süre patlak tekerleğin üzerinde gittiği tahmin edilen otomobile tahmini dört kurşun isabet ettiren saldırganlar, Murat Karakaya’yı ağır yaraladı. Araç içerisinde bulunan diğer iki kişi hafif yaralanırken ağır yaralı olan Karakaya, aracın durduğu Zümrütevler Mahallesi, Başöğretmen Caddesi’nde bulunan piyasa taksisi ile Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.Hafif yaralı olan iki kişiyi ise olay yerine gelen ambulans ekipleri aynı hastaneye götürdü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Kurşun isabet ettiği tahmin edilen tekerleğin üzerinde bir süre giden araca dört kurşunun isabet ettiği, üç yaralıdan birisinin durumunun ciddi olduğu öğrenilirken; Olay Yeri İnceleme Ekipleri araç çevresinde ve içerisinde detaylı incelemesini yaparken polis, saldırganları bulmak için çalışma başlattı.


Maltepe'de kovaladıkları otomobile kurşun yağdırdılar

Maltepe'de kovaladıkları otomobile kurşun yağdırdılar

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