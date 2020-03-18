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Maltepe'de maskeli kuyumcu soygunu

Yüzleri maskeli 4 kişi kuyumcudan yarım kilo altını çalarak olay yerinden kaçtı.

DHA | 18.03.2020 - 08:55..
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İstanbul Maltepe'de beyaz bir otomobille gelen yüzleri maskeli dört kişi, cadde üzerindeki bir kuyumcu dükkanına kepeklerini levye yardımıyla açarak girdi.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler kuyumcu dükkanın etrafında güvenlik önlemi aldı.

İş yeri sahibiyle içeriye giren polis ekipleri güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

YARIM KİLO ALTIN ÇALDILAR

Olay yeri inceleme ekipleri de kuyumcuda delil araştırması yaparken, kuyumcudan yaklaşık yarım kilo altının çalındığı belirtildi.

Polis ekipleri kuyumcu dükkana giren soyguncuları yakalamak için çalışma başlatırken soruşturma sürüyor.

Maltepe'de maskeli kuyumcu soygunu ViDEO

Maltepe'de maskeli kuyumcu soygunu

Maltepe'de maskeli kuyumcu soygunu

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