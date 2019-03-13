Maltepe'de araç dolu olmasına rağmen yolcu almakta ısrar eden minibüs şoförü, hem yolcuları hem de trafiğin güvenliğini tehlikeye attı.

KAMERALAR TARAFINDAN KAYDEDİLDİ

O anlar, cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Maltepe Zümrütevler Mahallesi’nde bir minibüs şoförü, aracın tıka basa dolu olmasına aldırış etmeden yolcu aldı. Minibüse binen öğrenciler, aracın açık kapısından sarkarak yolculuk ettiler.

Maltepe'de minibüsün kapısında tehlikeli yolculuk ViDEO

TRAFİĞİN GÜVENLİĞİNİ HİÇE SAYDI

Aracın dolu olmasına aldırış etmeden yolcu almaya devam eden minibüs şoförü, hem yolcuların canını hem de trafiğin güvenliğini hiçe saydı.