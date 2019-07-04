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Maltepe'de motosikletli arabaya tutunarak seyretti

E-5 karayolunda yolda kalan motosiklet sürücüsü, bir otomobilin camına tutunarak ilerledi.

İHA | 04.07.2019 - 10:12..
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İstanbul Maltepe E-5 karayolu Maltepe mevkiinde, yolda kalan bir motosiklet sürücüsüne, başka bir otomobil sürücüsü yardım etmek istedi.

CAMDAN SOHBET ETTİLER

Motosiklet sürücüsü, seyir halindeki otomobilin camına tutunarak ilerledi. İki sürücü de bu sorumsuz davranış ile hem kendi canlarını hem de yoldaki diğer sürücülerin canlarını hiçe saydılar. Zaman zaman camdan sohbet eden iki sürücü, görenleri hayrete düşürdü. Şans eseri bir kaza yaşanmaması, olası bir facianın önüne geçmiş oldu.

TEHLİKELİ YOLCULUK CEP TELEFONU KAMERASINDA

Motosikletlinin trafikte tehlikeli yolculuğu, yoldaki başka bir araç sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde motosikletli şahıs, seyir halinde olan otomobilin camına tutunarak ilerliyor. Zaman zaman da sohbet etmeyi ihmal etmeyen sürücüleri, diğer sürücüler şaşkınlıkla izliyor.

Otomobilin camına tutunarak seyahat etti

Maltepe'de motosikletli arabaya tutunarak seyretti

Maltepe'de motosikletli arabaya tutunarak seyretti

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