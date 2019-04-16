Maltepe'de oy sayımında sona yaklaşıldı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Maltepe ilçe seçim kurullarının, tüm oy sayımlarının iptali yönündeki kararını kaldırdı.

ŞU ANA KADAR YAPILAN SEÇİM GEÇERLİ SAYILDI

Kurul, Maltepe'de şu ana kadar yapılan sayımların geçerli olmasına karar verdi.

122 SANDIK KALDI

YSK'nın aldığı kararla birlikte Maltepe'de 500 sandığın yeniden sayılma kararı durduruldu. Sayıma ara verildi. 967 sandığın sayıldığı Maltepe'de 122 sandığın sayım işlemlerine bu sabah devam edilecek.

İLAVE SAYIM TERMİNALİ KARARI VERİLECEK

İlave sayım terminali oluşturulmadı. Bugün ilave sayım terminali konusunda ilçe toplanıp sayıya karar verecek.

YENİ SAYIM KURULU OLUŞTURMA YETKİSİ

Maltepe İlçe Seçim Kurulu'na yeni sayım kurulu oluşturma yetkisi de verildi.

CHP İTİRAZ ETMİŞTİ

CHP, İstanbul Maltepe 1. ve 2. ilçe seçim kurullarının, bugüne kadar terminallerde yapılan tüm sayımların iptali yönündeki kararına itiraz etmişti.

Dilekçede, ilçe seçim kurullarının, yeniden sayım yapılan terminallerdeki sayımları iptal etmesi ve terminallerin kapatılması ve yenisinin kurulmaması kararının hukuken yanlış olduğu belirtilmişti.